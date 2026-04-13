В Киеве произошел пожар на объектах инфраструктуры

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщил в Telegram-канале, что в Днепровском районе Киева начался пожар на объекте инфраструктуры.

«Повреждена инфраструктура», — написал Ганжа.

До этого в пресс-службе компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в ночь на 13 апреля энергетический объект в Черниговской области на севере Украины получил повреждения, из-за чего более 12 тысяч потребителей оказались отрезаны от электричества.

Минувшей ночью срок действия пасхального перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО), объявленного президентом России Владимиром Путиным, истек. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

По данным министерства обороны России, Вооруженные силы Украины нарушали объявленное в зоне СВО пасхальное перемирие более 1,9 тыс. раз.

В частности, в ночь на 12 апреля украинские вооруженные формирования трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области. Российские бойцы отразили все атаки, сообщили в Минобороны.

Ранее на Украине заявили о планах России создать буферную зону у Приднестровья.

 
