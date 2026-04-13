В Тюмени в парке нашли младенца без признаков жизни

В Тюмени ищут родителей младенца, найденного в парке без признаков жизни

Неизвестные оставили в парке Тюмени младенца, спасти его не удалось. Об этом сообщает 72.ru.

Пострадавшего нашли на Игримской улице. Как рассказали местные жители, сверху на девочку набросали много листьев. К моменту, когда ее обнаружили, она уже была «немного посиневшей».

В каком именно месте оставили младенца, не уточняется. Кто принес его к месту и где находятся родители, неизвестно.

До этого в Бангкоке в туалете торгового центра обнаружили ребенка без признаков жизни. Первой его заметила уборщица в одной из кабинок, и обратилась к охране.

Во время расследования выяснилось, что в кабинку заходила 25-летняя гражданка Филиппин. При этом, судя по кадрам, она покинула помещение с чемоданом и небольшой сумкой.

Женщину задержали, ей оказали необходимую помощь и задержали. В больнице подтвердили, что пациентка недавно родила, однако то, является ли она матерью младенца, установит экспертиза.

Ранее в Петербурге родители морили младенца голодом.