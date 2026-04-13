В Тюмени в парке нашли младенца без признаков жизни

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Тюмени ищут родителей младенца, найденного в парке без признаков жизни
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Неизвестные оставили в парке Тюмени младенца, спасти его не удалось. Об этом сообщает 72.ru.

Пострадавшего нашли на Игримской улице. Как рассказали местные жители, сверху на девочку набросали много листьев. К моменту, когда ее обнаружили, она уже была «немного посиневшей».

В каком именно месте оставили младенца, не уточняется. Кто принес его к месту и где находятся родители, неизвестно.

До этого в Бангкоке в туалете торгового центра обнаружили ребенка без признаков жизни. Первой его заметила уборщица в одной из кабинок, и обратилась к охране.

Во время расследования выяснилось, что в кабинку заходила 25-летняя гражданка Филиппин. При этом, судя по кадрам, она покинула помещение с чемоданом и небольшой сумкой.

Женщину задержали, ей оказали необходимую помощь и задержали. В больнице подтвердили, что пациентка недавно родила, однако то, является ли она матерью младенца, установит экспертиза.

Ранее в Петербурге родители морили младенца голодом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!