Москвичей предупредили о морозах около -20°С в течение недели

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в Центральную Россию придет «настоящая русская зима», которая принесет с собой морозы около -20°С. По его словам, такие погодные условия не наблюдались последние два-три года.

Так, в понедельник, 11 января, дневная температура воздуха составит -17°С ... -22°С. Аналогичная погода будет наблюдаться во вторник и среду.

«В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго», — сказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в выходные температура воздуха снова понизится до -25°С. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» подчеркнул, что также ожидаются осадки в виде снега. Высота сугробов может достигать 45 см.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.