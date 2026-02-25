Размер шрифта
Общество

В Твери девушка получила травму головы из-за нападения алабая

В Твери возбудили дело после того, как алабай покусал 15-летнюю девушку
Shutterstock/Pavel Hlystov

Девушка из Твери пострадала из-за нападения крупной собаки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Большевиков. По предварительной информации, 15-летняя школьница возвращалась домой, когда ее покусал алабай. В результате она получила травму головы.

«Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Также представители ведомства начали проверку. Специалисты выяснят, соблюдали ли владельцы собаки правила содержания животных.

До этого в Великобритании 52-летняя женщина впала в кому после игры с собакой. В больнице ее сердце останавливалось шесть раз, медики ампутировали ей конечности. Как полагают врачи, причина в том, что слюна питомца попала в ранку, из-за чего начался сепсис.

Ранее россиянин запинал пса до сотрясения мозга из-за громкого лая.

 
