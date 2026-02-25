Собираемость платежей за ЖКУ в России достигла 100%

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем по России достигла 100%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«У нас собираемость за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране достигла 100%. Кто-то собирает больше, кто-то меньше. Но в среднем 100%», — сказал он.

10 февраля Telegram-канал Baza писал, что россияне возмутились росту цен на ЖКУ, поскольку в некоторых регионах стоимость увеличилась в два раза. Жалобы на сильно растущие тарифы начали исходить из Подмосковья, Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области — жители говорят о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам.

25 февраля в ходе отчета кабмина премьер-министр Михаил Мишустин назвал острой и сложной проблему в сфере ЖКХ. Он отметил, что у объектов жилищно-коммунального хозяйства высокий уровень износа и им требуется обновление. Он также заявил, что проблема качества коммунальных услуг острая, при этом проблемы в этой сфере складывались десятилетиями.

Ранее россиянам напомнили о новом порядке оплаты коммуналки с марта.