«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения, выложив фото с кубком Лиги чемпионов

В «ПСЖ» поздравили российского вратаря Сафонова с днем рождения
Французский «ПСЖ» в социальной сети X поздравил российского вратаря Матвея Сафонова с днем рождения.

«С Днем рождения, Матвей. Сегодня тебе 27 лет!» — указано в сообщении.

К посту были прикреплены фотографии с празднования победы в Межконтинентальном кубке, а также с трофеем Лиги чемпионов.

«ПСЖ» купил Сафонова летом 2024 года за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах в своем первом сезоне, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

25 февраля «ПСЖ» сыграет ответный стыковой матч с «Монако» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Первый матч завершился победой парижан со счетом 3:2, Сафонов играл в том поединке.

Ранее появилась информация, что Шевалье может пропустить ЧМ‑2026 из‑за Сафонова.

 
