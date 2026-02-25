Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

НАТО уличили в стремлении к усилению в Арктике

МИД: миссия «Арктический часовой» показала стремление Запада на сдерживание РФ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от страны в Арктическом совете Владислав Масленников в ходе дискуссии международного клуба «Валдай», трансляция велась на сайте организации.

«В феврале запущена новая операция «Арктический часовой», что лишь подтвердило курс на усиление присутствия НАТО в Арктике и нацеленность на сдерживание нашей страны», — сказал глава департамента.

Масленников добавил, что сегодня Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации. По его словам, НАТО «увлеклось» милитаризацией Заполярья. При этом Россия никому не угрожает в регионе и стремится к дипломатическому урегулированию вопросов, подчеркнул дипломат.

Глава департамента отметил, что Россия открыта к взаимодействию в Арктике со всеми западными странами, в том числе с США. Москва намерена добиться восстановления полноформатной работы Арктического совета, уточнил Масленников.

11 февраля НАТО запустило миссию «Арктический часовой» для расширения военного присутствия в Арктике. Как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в учениях планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.

Ранее в МИД РФ заявили о целенаправленном разрушении инструментов сотрудничества в Арктике.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!