НАТО уличили в стремлении к усилению в Арктике

Миссия НАТО «Арктический часовой» подтвердила нацеленность стран Запада на сдерживание России. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от страны в Арктическом совете Владислав Масленников в ходе дискуссии международного клуба «Валдай», трансляция велась на сайте организации.

«В феврале запущена новая операция «Арктический часовой», что лишь подтвердило курс на усиление присутствия НАТО в Арктике и нацеленность на сдерживание нашей страны», — сказал глава департамента.

Масленников добавил, что сегодня Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации. По его словам, НАТО «увлеклось» милитаризацией Заполярья. При этом Россия никому не угрожает в регионе и стремится к дипломатическому урегулированию вопросов, подчеркнул дипломат.

Глава департамента отметил, что Россия открыта к взаимодействию в Арктике со всеми западными странами, в том числе с США. Москва намерена добиться восстановления полноформатной работы Арктического совета, уточнил Масленников.

11 февраля НАТО запустило миссию «Арктический часовой» для расширения военного присутствия в Арктике. Как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, в учениях планируется задействовать десятки тысяч военнослужащих.

Ранее в МИД РФ заявили о целенаправленном разрушении инструментов сотрудничества в Арктике.