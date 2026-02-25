Мошенница притворялась, что у нее тяжелобольной муж, чтобы собрать деньги на наркотики

Британка притворялась, что у нее болен муж, собирая деньги на наркотики

В Англии мошенница притворялась, что у нее тяжело больной муж, чтобы собрать деньги на наркотики, пишет Daily Mail.

По материалам суда, Тони Балмер ходила по домам и просила деньги, утверждая, что средства необходимы на лечение супруга. В одном случае она даже сопровождала соседку к банкомату, чтобы убедиться, что та снимет наличные. Позже выяснилось, что история была вымышленной, а деньги требовались на покупку наркотиков.

За несколько дней Балмер получила от местных жителей сотни фунтов: один мужчина передал ей £160, другая женщина — £40, а семейная пара отдала в общей сложности £180 после нескольких визитов.

После задержания женщина призналась полиции, что солгала о болезни мужа. В суде сообщалось, что ранее она уже получала предупреждение за снятие денег с банковской карты партнера без разрешения.

Суд назначил Балмер 12-месячное общественное наказание, обязал выплатить пострадавшим компенсацию в размере £380 и пройти курс реабилитации, включающий 10 дней лечения от зависимости.

Ранее отец утверждал, что у его 12-летнего сына опухоль мозга, и собирал пожертвования.