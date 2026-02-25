Президент Ирана оценил перспективу диалога с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире иранского телевидения, что Тегеран видит хорошие перспективы диалога с Вашингтоном по атому.

«Мы видим хорошие перспективы в отношении предстоящих непрямых переговоров с США», — сказал Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США.

25 февраля агентство ISNA сообщило, что переговоры представителей Ирана и США по ядерному досье пройдут в диппредставительстве Омана в Женеве утром 26 февраля.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

