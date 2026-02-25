В Госдуме ответили Уиткоффу на предложение о гарантиях Украине

Предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа предоставить Украине гарантии безопасности наподобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне неприемлемо для России, потому что такая инициатива носит односторонний характер и учитывает только интересы Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Эта пятая статья НАТО, конечно, нас она никогда не устроит, потому что она односторонне действует. <...> Как мы будем реагировать, если [украинский лидер Владимир] Зеленский или какой-то другой президент не будет контролировать ситуацию в стране и нацизм на всей территории подавлен не будет и дальше начнутся какие-то провокации <...> Как здесь быть? То есть здесь вопросы непростые, и что Уиткофф имел в виду под гарантией ненападения?» — подчеркнул он.

Гарантии безопасности, отметил Чепа, должны иметь не односторонний характер (только для Украины), а двусторонний – то есть с учетом интересов безопасности России. В качестве примера двусторонних гарантий безопасности парламентарий отметил предложения России декабря 2021 года.

«В 2021 году мы говорили о безопасности России, а подразумевали при этом безопасность Европы. Говорили о безопасности, нас не услышали ни американцы, ни [экс-президент Джо США] Байден не услышал, перекинул это НАТО, а НАТО готовилось к войне», — напомнил он.

25 февраля Уиткофф заявил, что подобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне может выступить в качестве гарантий безопасности для Украины.

