Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Госдуме ответили Уиткоффу на предложение о гарантиях Украине

Депутат Чепа: слова Уиткоффа о пятой статье НАТО как гарантии Киеву неприемлемы
Kevin Lamarque/Reuters

Предложение спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа предоставить Украине гарантии безопасности наподобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне неприемлемо для России, потому что такая инициатива носит односторонний характер и учитывает только интересы Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Эта пятая статья НАТО, конечно, нас она никогда не устроит, потому что она односторонне действует. <...> Как мы будем реагировать, если [украинский лидер Владимир] Зеленский или какой-то другой президент не будет контролировать ситуацию в стране и нацизм на всей территории подавлен не будет и дальше начнутся какие-то провокации <...> Как здесь быть? То есть здесь вопросы непростые, и что Уиткофф имел в виду под гарантией ненападения?» — подчеркнул он.

Гарантии безопасности, отметил Чепа, должны иметь не односторонний характер (только для Украины), а двусторонний – то есть с учетом интересов безопасности России. В качестве примера двусторонних гарантий безопасности парламентарий отметил предложения России декабря 2021 года.

«В 2021 году мы говорили о безопасности России, а подразумевали при этом безопасность Европы. Говорили о безопасности, нас не услышали ни американцы, ни [экс-президент Джо США] Байден не услышал, перекинул это НАТО, а НАТО готовилось к войне», — напомнил он.

25 февраля Уиткофф заявил, что подобие пятой статьи НАТО о коллективной обороне может выступить в качестве гарантий безопасности для Украины.

Ранее на Западе назвали главные проблемные вопросы на переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!