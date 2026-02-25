Размер шрифта
Российскому тренеру чемпиона ОИ Шайдорова подарили квартиру в Казахстане

Российский тренер фигуриста Шайдорова Урманов получил в подарок квартиру
Yara Nardi/Reuters

Российскому тренеру Алексей Урманову, который работает с казахстанским фигуристом Михаилом Шайдоровым, подарили трехкомнатную квартиру в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба акимата (мэрии) Астаны.

Квартиры также получили сам спортсмен, который выиграл Олимпийские игры — 2026, фигуристка Софья Самоделкина, занявшая десятое место на ОИ, и тренер казахстанской сборной Асем Касанова.

«От имени Казахстанского союза фигурного катания на коньках при поддержке спонсора Михаилу Шайдорову и его тренеру Алексею Урманову вручили ключи от трехкомнатных квартир, Софье Самоделкиной и Асем Касановой — от однокомнатных», — заявил президент НОК Казахстана Геннадий Головкин.

Шайдоров в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.

Ранее Шайдоров не вошел в предварительную заявку участников чемпионата мира.

 
