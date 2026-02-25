Оставленный на зарядке телефон чуть не спалил квартиру в российском городе

В Улан-Удэ оставленный на зарядке телефон чуть не спалил квартиру

В Улан-Удэ телефон, который оставили на зарядке после детских игр, стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Лимонова. Восьмилетний мальчик играл с подключенным к сети гаджетом, устройство перегрелось. Ребенок отложил телефон, но не выключил блок питания из розетки, и через некоторое время гаджет загорелся.

Мать ребенка вызвала пожарных — ей удалось самостоятельно потушить огонь еще до их приезда. В результате случившегося сгорели телефон, планшет и матрац на площади в два квадратных метра.

Никто не пострадал. Дознаватель МЧС установил, что причиной пожара стало короткое замыкание.

