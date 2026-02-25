Размер шрифта
В России объяснили, почему ВСУ готовятся к круговой обороне Одессы

Военный эксперт Кнутов: круговая оборона Одессы — политический шаг, а не военный
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевское руководство переживает, что в Одессе могут начаться антиправительственные выступления, а потому было принято решение мобилизовать население на борьбу с внешним врагом и организовать подготовку к круговой обороне города. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Учитывая то, что ситуация на фронте очень непростая, руководство в Киеве боится, что в Одессе могут начаться выступления, которые дискредитируют киевский режим. Чтобы отвлечь население и создать иллюзия сплоченности вокруг Зеленского проводится организация круговой обороны Одессы. Это не столько военная, сколько политическая акция», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что отчасти оборону Одессы подготовили еще в начале СВО — было заминировано побережье и подходы к городу. Кроме того, власти постарались отправить на фронт всех, кто симпатизирует России.

«Естественно, существует и перспектива продвижения российских войск вплоть до Одессы. Однако для этого мы должны для начала освободить Запорожье, Херсон и уже потом Николаев. Высадка в Одессу со стороны моря была бы сейчас очень затруднительна без поддержки с суши. При этом без освобождения Одессы наш черноморский флот будет себя чувствовать не комфортно в Черном море, так что переход города под российский контроль — это вопрос времени», — заключил Кнутов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к круговой обороне Одесской области. Об этом сообщил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков. По его словам, вокруг региона активно выстраивается защита: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы, которые, как ожидается, должны помешать наступлению российских войск. Кроме того, ВСУ учат мирных жителей обращаться с оружием.

Ранее было названо условие для начала нового Майдана на Украине.

 
