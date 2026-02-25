Размер шрифта
Роза Сябитова о тайном браке Бероева с 21-летней балериной: «Серьезная несовместимость»

Роза Сябитова усомнилась, что брак Бероева с 21-летней балериной будет долгим
Нина Зотина/РИА «Новости»

Телеведущая Роза Сябитова усомнилась, что новый брак актера Егора Бероева будет долговечным. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что часто союзы, в которых у партнеров большая разница в возрасте, бывают некрепкими.

По словам Сябитовой, мужчина и женщина должны идти в одном темпе по жизни, чтобы у них получилось построить крепкую семью.

«Для свахи неравный брак или большая разница в возрасте между супругами это не про цифры в паспорте. Это про темп, с которым они идут по жизни. Про то, что для одного человека трагедия, для другого — просто опыт. Условно говоря, в тридцать ты можешь рыдать ночами, если он не ответил на сообщение. А в пятьдесят — выключаешь звук, завариваешь чай и смотришь сериал. Разные уровни драмы. А это серьезная несовместимость, которая редко бывает долгой и счастливой», — поделилась телевизионная сваха.

Как сообщили СМИ, Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, сыгравшей в его фильме «Кукла» главную роль. Друг актера признался, что свадьба состоялась тайно около двух недель назад. Молодая танцовщица является выпускницей хореографического колледжа Геннадия Ледяха. В учебном заведении рассказали журналистам, что Бероев практически сразу влюбился в Панкратову, как только увидел ее.

До балерины актер 20 лет жил в браке с Ксенией Алферовой. Бероев делился, что расстался с актрисой еще в 2022 году. Однако официально развод бывшие супруги оформили только спустя три года.

Ранее Ксения Алферова призналась, что ругается с дочерью из-за учебы.

 
