В ЕС не смогли договориться по новому пакету санкций против России

Пинью: ЕС еще не пришел к согласию по 20-му пакету санкций против РФ

По новому, 20-му пакету антироссийских санкций Евросоюза еще нет согласия. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

«Что касается санкций, по ним нет согласия, пока нет, они обсуждаются. Все, что изначально вошло в предложение с нашей стороны, от Европейской комиссии, включено в пакет. Но далее все это, разумеется, остается предметом обсуждения в Совете ЕС», — сказала она.

Отвечая на вопрос, останутся ли в документах санкции против грузинского порта Кулеви, с использованием которого Грузия якобы может помогать РФ обходить санкции, Пинью призвала дождаться окончательного утверждения 20-го пакета.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС не согласовали выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии, а также не утвердили 20-й пакет санкций против России.

Ранее ЕС продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года.