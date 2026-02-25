Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В ЕС не смогли договориться по новому пакету санкций против России

Пинью: ЕС еще не пришел к согласию по 20-му пакету санкций против РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

По новому, 20-му пакету антироссийских санкций Евросоюза еще нет согласия. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

«Что касается санкций, по ним нет согласия, пока нет, они обсуждаются. Все, что изначально вошло в предложение с нашей стороны, от Европейской комиссии, включено в пакет. Но далее все это, разумеется, остается предметом обсуждения в Совете ЕС», — сказала она.

Отвечая на вопрос, останутся ли в документах санкции против грузинского порта Кулеви, с использованием которого Грузия якобы может помогать РФ обходить санкции, Пинью призвала дождаться окончательного утверждения 20-го пакета.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС не согласовали выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии, а также не утвердили 20-й пакет санкций против России.

Ранее ЕС продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2027 года.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!