Путин прибыл на форум в Москве, посвященный развитию биоэкономики

Президент РФ Владимир Путин приехал на площадку Форума будущих технологий, который проходит с 25 по 26 февраля в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). Об этом пишет РИА Новости.

В этом году мероприятие посвящено вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в различных отраслях. Программа форума включает более 30 тематических сессий и панельных дискуссий.

Ожидается, что глава государства выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий и посетит выставку инновационных разработок. Кроме того, Путин собирается провести отдельную встречу с учеными.

До этого российский лидер направил телеграмму участникам Форума будущих технологий, текст которой опубликован на сайте Кремля. В приветствии глава государства обратил внимание, что данное мероприятие по праву считается авторитетной площадкой для демонстрации и продвижения передовых технологий и проектов в РФ.

По словам Путина, в настоящее время эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства страны. Также от него зависит промышленный суверенитет России, качество жизни граждан. Президент выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе и поспособствует формированию перспективных технологических партнерств.

Ранее правительство России утвердило новый национальный проект по биоэкономике.