Гособвинение просит для бывшего главы совета директоров «Локомотива» 12 лет колонии

Обвинение попросило 12 лет колонии строгого режима для бывшего председателя совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергея Липатова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу назначить Липатову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказала прокурор в ходе прений.

Среди учтенных гособвинителем смягчающих обстоятельств — четверо малолетних детей у фигуранта и перечисление одного миллиона рублей потерпевшей.

В январе этого года бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов дал признательные показания по делу о заказном убийстве советника главы Министерства путей сообщения России Александра Фоминова в 2002 году. По данным следствия, Липатов выплатил $200 тыс. для ликвидации Фоминова из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос. Липатов возглавлял «Локомотив» с 2002-го по 2010-й: за это время «железнодорожники» дважды выиграли чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России и добились лучшего для себя результата в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

