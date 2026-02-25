Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Индия нашла замену российской нефти

Индия купила у Сhevron нефть марки Merey из Венесуэлы
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Индийский конгломерат Reliance Industries впервые с декабря 2023 года купил партию тяжелой нефти марки Merey из Венесуэлы у американской корпорации Chevron. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источник.

Поставляемая в рамках контрактов нефть окажется примерно на $15 за баррель дешевле Brent. По оценкам специалистов, ради сокращения расходов импортер в ближайшие месяцы увеличит фрахт крупных танкеров. Отмечается, что наращивание поставок из Венесуэлы позволит Индии дополнительно снизить закупки в России, что поспособствует улучшению отношений с США.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди. В рамках достигнутых договоренностей Трамп также сообщил о решении снизить взаимные таможенные пошлины на индийские товары с 25 до 18%.

При этом официальные лица в Индии эти заявления не подтверждали. Премьер-министр Нарендра Моди и министр торговли Пиюш Гоял, говоря о переговорах с США, отмечали, что итоговое соглашение между странами пока не подписано.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!