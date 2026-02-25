Российский ритейлер предложил детям придумать новые вкусы мороженого

Дети сотрудников «Перекрестка» в возрасте от 7 до 14 лет разработали новые вкусы мороженого, пройдя полный цикл работы над продуктом от идеи до стратегии продвижения в рамках воркшопа «Очень сладкие дела». Лучшие решения планируется доработать запустить в магазинах сети, сообщила пресс-служба ритейлера.

Отмечается, что в работе детям помогали представители торговой сети и компании «Чистая линия».

По итогам работы жюри определило победителей в номинациях «Лучшая упаковка и дизайн», «Лучший креативный проект», «Лучшая идея для рынка» и «Будущий ХИТ продаж».

Все дети получили призы, подарочные сертификаты и мороженое.

Также в рамках мероприятия перед детьми выступили блогеры Мармеладыч и Милена Mibreoo. Они рассказали ребятам о собственном опыте создания продуктов, дизайна упаковки, реализации маркетинговой стратегии, а также трендах в социальных сетях и методах привлечения целевой аудитории.

Также в ходе воркшопа родители детей посетили лекцию «Эмоциональный интеллект: как создавать атмосферу доверия и сотворчества — в семье, бизнесе и жизни».

«Современный ритейл предполагает проактивный подход к развитию ассортимента. Важно не просто реагировать на существующий спрос, но и предвосхищать его, прислушиваться к ожиданиям аудитории. Для решения этой задачи команда «Перекрестка» последовательно развивает различные инструменты коммуникации с потребителями. Данный воркшоп стал для нас возможностью выстроить прямой диалог с целевой аудиторией», — отметил директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту «Перекрестка» Дмитрий Медведев.