Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российский ритейлер предложил детям придумать новые вкусы мороженого

Дети сотрудников «Перекрестка» разработали новые вкусы мороженого для сети
Пресс-служба «Перекрестка»

Дети сотрудников «Перекрестка» в возрасте от 7 до 14 лет разработали новые вкусы мороженого, пройдя полный цикл работы над продуктом от идеи до стратегии продвижения в рамках воркшопа «Очень сладкие дела». Лучшие решения планируется доработать запустить в магазинах сети, сообщила пресс-служба ритейлера.

Отмечается, что в работе детям помогали представители торговой сети и компании «Чистая линия».

По итогам работы жюри определило победителей в номинациях «Лучшая упаковка и дизайн», «Лучший креативный проект», «Лучшая идея для рынка» и «Будущий ХИТ продаж».

Все дети получили призы, подарочные сертификаты и мороженое.

Также в рамках мероприятия перед детьми выступили блогеры Мармеладыч и Милена Mibreoo. Они рассказали ребятам о собственном опыте создания продуктов, дизайна упаковки, реализации маркетинговой стратегии, а также трендах в социальных сетях и методах привлечения целевой аудитории.

Также в ходе воркшопа родители детей посетили лекцию «Эмоциональный интеллект: как создавать атмосферу доверия и сотворчества — в семье, бизнесе и жизни».

«Современный ритейл предполагает проактивный подход к развитию ассортимента. Важно не просто реагировать на существующий спрос, но и предвосхищать его, прислушиваться к ожиданиям аудитории. Для решения этой задачи команда «Перекрестка» последовательно развивает различные инструменты коммуникации с потребителями. Данный воркшоп стал для нас возможностью выстроить прямой диалог с целевой аудиторией», — отметил директор по стратегическому маркетингу и клиентскому опыту «Перекрестка» Дмитрий Медведев.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!