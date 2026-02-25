Размер шрифта
Россиянка потеряла ребенка после того, как выпила сладкого чая по совету врачей

Крымчанка обвинила врачей перинатального центра в Симферополе в потере ребенка
В Симферополе из-за халатности медиков не выжил новорожденный, а его мать получила тяжкий вред здоровью. Об этом пострадавшая рассказала «Осторожно, новости».

Виктория Татуревич, находившаяся 32-й неделе беременности, поступила в перинательный центр с отходом околоплодных вод 20 ноября. Анализы были хорошими, плод активно шевелился, поэтому врачи решили пролонгировать недоношенную беременность.

Но уже следующий день 31-летняя женщина пожаловалась на отсутствие шевелений, озноб и головную боль. УЗИ показало маловодье, однако врачи игнорировали жалобы. В ночь на 22 ноября акушерка дала роженице тонометр и ушла, а врач назначил но-шпу без КТГ и УЗИ.

Тогда Виктория самостоятельно измерила сердцебиение плода и зафиксировала гипоксию. Судя по результатам КТ, ребенок уже не шевелился, но врач оценил состояние пациентки как «хорошее» и ушел, посоветовав выпить сладкого чая.

В итоге женщину все же отправили на экстренное кесарево, но операцию задержали на полтора часа и приступили, когда у Виктории уже начались кровянистые выделения и отошли воды зеленого цвета.

У появившегося на свет младенца развился сепсис, и на вторые сутки после родов его не стало, однако перинатальный центр не сообщил об этом в Роспотребнадзор.

СК уже возбудил два уголовных дела по факту случившегося, но Виктория считает, что расследование может быть прекращено, и добивается отстранения от работы врачей, допустивших промедление в ее случае.

Ранее женщине удалили матку после родов в перинатальном центре в Амурской области.

 
