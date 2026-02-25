Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российские врачи спасли зрение мужчине, которому в ДТП вонзилось в глаз стекло

В Приморье врачи спасли зрение мужчине, которому вонзилось в глаз стекло в ДТП
Telegram-канал Минздрав Приморья

В Приморье медики спасли глаз мужчине, который пострадал в серьезной аварии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пациент поступил в больницу после ДТП с множественными ранениями правой части лица. Наиболее серьезным оказалось повреждение глаза — осколок оконного триплекса автомобиля размером около сантиметра вызвал роговично-склеральное ранение.

Медики провели пациенту два этапа лечения. Сначала врачи извлекли стекло и наложили швы, а через десять дней удалили травматическую катаракту без имплантации хрусталика. Глаз удалось спасти.

Сейчас мужчине уже сняли швы — теперь о травме мужчине напоминают лишь небольшие рубцы. В будущем пациенту предстоит эндовитреальная операция и имплантация хрусталика, чтобы улучшить зрение.

Ранее в Приморье спасли полуторагодовалого ребенка, на которого напала домашняя собака.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!