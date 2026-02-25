Российские врачи спасли зрение мужчине, которому в ДТП вонзилось в глаз стекло

В Приморье врачи спасли зрение мужчине, которому вонзилось в глаз стекло в ДТП

В Приморье медики спасли глаз мужчине, который пострадал в серьезной аварии. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Пациент поступил в больницу после ДТП с множественными ранениями правой части лица. Наиболее серьезным оказалось повреждение глаза — осколок оконного триплекса автомобиля размером около сантиметра вызвал роговично-склеральное ранение.

Медики провели пациенту два этапа лечения. Сначала врачи извлекли стекло и наложили швы, а через десять дней удалили травматическую катаракту без имплантации хрусталика. Глаз удалось спасти.

Сейчас мужчине уже сняли швы — теперь о травме мужчине напоминают лишь небольшие рубцы. В будущем пациенту предстоит эндовитреальная операция и имплантация хрусталика, чтобы улучшить зрение.

