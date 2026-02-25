Размер шрифта
Ученые назвали заболевания, которые часто предшествуют болезни Альйгеймера

ART: бессонница и диабет часто предшествуют болезни Альйгеймера
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Депрессия, бессонница, гипертония и сахарный диабет могут предшествовать развитию болезни Альцгеймера за годы до постановки диагноза. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART).

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, которое формируется постепенно и может развиваться десятилетиями. Исследователи решили выяснить, какие медицинские состояния чаще всего возникают задолго до появления характерных нарушений памяти и мышления.

Ученые проанализировали обезличенные электронные медицинские карты миллионов пациентов из двух крупных баз данных США. В основной выборке сравнивались данные более 43 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и свыше 400 тысяч пациентов без этого диагноза. Ученые изучили историю заболеваний за десять лет до выявления деменции и сопоставили ее с контрольной группой.

Выяснилось, что у людей, у которых впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера, значительно чаще встречались психические расстройства (в частности депрессия), а также тяжелые нервно-психические симптомы. Кроме того, повышенная частота отмечалась для нарушений сна, включая бессонницу и апноэ.

Также риск когнитивных нарушений повышался при сахарном диабете второго типа и сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как артериальная гипертензия и ишемические поражения сосудов мозга.

Дополнительный анализ данных ДНК-биобанков показал, что часть этих состояний связана и с генетическим риском болезни Альцгеймера. При этом авторы подчеркивают: выявленные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость, однако помогают точнее определить группы повышенного риска.

По мнению исследователей, более раннее выявление и контроль таких состояний может стать важным шагом в профилактике. По оценкам специалистов, даже отсрочка начала болезни Альцгеймера на пять лет способна существенно снизить общую распространенность заболевания.

Ранее была названа пищевая привычка, повышающая риск депрессии.

 
