Иностранцев в упавшем индонезийском самолете не было

Глава Нацкомитета по безопасности на транспорте в Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал, кто находился на борту разбившегося пассажирского самолета. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

По его словам, в самолете не было иностранцев.

«Все пассажиры на борту были индонезийцами», — сказал Таджахоно.

Ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер буквально за минуту резко потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 65 человек, в том числе 10 детей. Позднее власти заявили об обнаружении обломков самолета.

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