В США в результате стрельбы и захвата заложника погибли пять человек

В Эванстоне, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на власти.

По данным СМИ, вызов поступил в полицию в 17.30 субботы, 9 января, по местному времени (2.30 мск 10 января). Злоумышленник взял в заложники женщину, которую затем ранил выстрелом. Также сообщается еще об одном пострадавшем.

Кроме того, сам преступник вступил с правоохранителями в перестрелку, при которой получил ранение и скончался в больнице.

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