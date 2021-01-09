В Тюмени при пожаре погибли шесть человек

В поселке Боровский Тюменского района Тюменской области загорелся частный дом, из-за чего, по предварительным данным, погибли шесть человек. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, детей, среди них нет», — сказала она.

В настоящий момент устанавливаются личности умерших.

Пожарных информировали о возгорании в 6.53 (14.53 мск). Когда специалисты прибыли на место, огонь уже охватил три постройки. Пожар локализовали к 17.42 (15.42 мск). В тушении участвовали 55 человек и 21 единица техники.

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