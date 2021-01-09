Обломки индонезийского самолета нашли в Яванском море близ Джакарты

Самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки. Об этом информирует новостной портал Detik.

По данным агентства «Синхуа», в воде найдены обломки лайнера и тела пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air Boeing 737-500 с пассажирами на борту пропал с радаров. На борту лайнера находились более 50 пассажиров, в том числе дети.

По предварительной информации, россиян не было на борту самолета, заявили в посольстве России в Джакарте.

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