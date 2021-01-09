Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Крыму
Марина Львова
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Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме в селе Межводное Черноморского района на западе Крыма, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел утром в субботу, 9 января. В результате взрыва повреждены крыша и стены дома. Открытого горения не было, сообщили в МЧС.
Три человека с травмами различной тяжести были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.
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