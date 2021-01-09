В России выявлено еще 23 309 новых случаев коронавируса

В России выявили 23 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (4 900), Санкт-Петербурге (3 006), Московской области (1 184).

В стране за прошедший день выздоровели 23 680 пациентов, скончались 470.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 379 103 жителей России, вылечились 2 754 809 человек, умерли 61 381.

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