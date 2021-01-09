Следователи оценят законность расположения домов у горнолыжной базы в Норильске

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия установит законность расположения домов, которые оказались под снежной лавиной на горнолыжной базе в Норильске в ночь на 9 ноября. Об этом сообщается на сайте СК.

Следователи также установят принадлежность строений.

«Будет дана оценка правомерности их нахождения в указанном месте и законность использования», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, возбужденное ранее уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности переквалифицировано в связи с увеличением числа погибших на ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

На горнолыжном курорте в Красноярском крае в ночь на 9 января снежная лавина обрушилась на четыре домика. Во время поисково-спасательной операции под снежными завалами был найден подросток, который с тяжелыми травмами был госпитализирован, а также тело 38-летней женщины. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело.

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