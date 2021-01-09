В Москве в субботу ожидается до -7°С
Антон Демидов
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В Москве в субботу, 9 января, ожидается до -7°С. В небе будет облачно. Синоптики предупредили о небольшом снеге и гололедице в столице, сообщает Гидрометцентр.
По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе -7...-5°С. Ожидается северо-восточный, северный ветер со скоростью 3-8 м/c.
Вечером столбики термометров будут показывать -11...-9°С. Ветер подует северный, северо-западный 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.