В США впервые от COVID-19 скончалось более 4 тыс. человек за сутки

За сутки от коронавируса в США впервые скончалось более 4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

За минувшие сутки в США скончались 4 085 человек, общее число умерших с начала пандемии превысило 365 тыс.

По данным университета, с начала пандемии в США заразились коронавирусом более 21,5 млн человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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