На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции (АЭС) было отключено внешнее электроснабжение, ситуация остается под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе объекта.

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что линия «Днепровская» не работает с 24 марта. В пресс-службе АЭС подчеркнули, что для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы.

Параметры работы оборудования находятся под постоянным контролем, а условия безопасной эксплуатации станции не нарушались. Кроме того, радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих зонах остается в пределах естественных значений, уточнили там.

7 апреля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По данным администрации Энергодарского городского округа, детей внутри не было, и никто не пострадал.

Ранее Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС.