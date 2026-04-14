Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Курсирующий между РФ и Южной Кореей паром приостанавливает работу

Telegram-канал «Представительство МИД России во Владивостоке»

Паром GNL Grace, курсирующий между южнокорейским городом Сокчхо и Владивостоком, приостанавливает работу с 14 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство министерства иностранных дел РФ во Владивостоке, сославшись на телеканал KBS.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с ростом цен на топливо, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, как долго будут действовать ограничения.

«Паром [на маршруте] Тонхэ — Владивосток продолжит работу в обычном режиме», — подчеркивается в публикации.

7 апреля крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air допустил возможность запуска прямых рейсов в Россию. Как рассказали в компании, инициатива будет рассмотрена «в будущем при улучшении ситуации».

Осенью прошлого года заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Сеул ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов. Контакты поддерживались на уровне авиакомпаний обоих государств. Примерно в это же время около сотни общественных организаций из Южной Кореи и иных стран направили в администрацию президента республики петицию, призывающую к запуску прямых авиарейсов с Россией.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
