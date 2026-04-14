Курсирующий между РФ и Южной Кореей паром приостанавливает работу

Паром между Сокчхо и Владивостоком приостанавливает работу из-за цен на топливо

Паром GNL Grace, курсирующий между южнокорейским городом Сокчхо и Владивостоком, приостанавливает работу с 14 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство министерства иностранных дел РФ во Владивостоке, сославшись на телеканал KBS.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с ростом цен на топливо, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке. Пока неизвестно, как долго будут действовать ограничения.

«Паром [на маршруте] Тонхэ — Владивосток продолжит работу в обычном режиме», — подчеркивается в публикации.

7 апреля крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air допустил возможность запуска прямых рейсов в Россию. Как рассказали в компании, инициатива будет рассмотрена «в будущем при улучшении ситуации».

Осенью прошлого года заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва и Сеул ведут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов. Контакты поддерживались на уровне авиакомпаний обоих государств. Примерно в это же время около сотни общественных организаций из Южной Кореи и иных стран направили в администрацию президента республики петицию, призывающую к запуску прямых авиарейсов с Россией.

