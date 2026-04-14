Экономист ожидает резкого роста запретов россиянам на выезд за рубеж

Экономист Кузнецова: запреты россиянам на выезд за рубеж вырастут до 10 млн к декабрю
В 2026 году число действующих ограничений россиян на выезд, скорее всего, продолжит расти. К декабрю их количество вырастет на 18%, до 9,8–10,5 млн. Такой прогноз «Газете.Ru» дала экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«На начало 2026 года в системе уже накопилось 8,9 млн постановлений о запрете на выезд за границу, и после изменений 2023 года такие ограничения фактически стали долгими по жизни — они снимаются не автоматически через полгода, а держатся до погашения долга или прекращения исполнительного производства. Поэтому даже при меньшем числе новых постановлений общий массив продолжает накапливаться. Базово я бы ожидала к декабрю 2026 года диапазон 9,8–10,5 млн действующих ограничений. Для разворота вниз нужно, чтобы темпы снятия ограничений устойчиво превысили темпы их накопления, а пока статистика скорее говорит об обратном: система все еще работает в режиме накопленного остатка. Поэтому новый рекорд к концу 2026 года я считаю более вероятным, чем плато на текущем уровне», — отметила Кузнецова.

По ее словам, исключать фактор более слабой платежной дисциплины россиян в этом году нельзя.

По словам Кузнецовой, негативный сценарий — выход в диапазон 11–12 млн — вполне возможен, если у россиян ухудшится платежная дисциплина, вырастет число новых исполнительных производств, а снятие ограничений будет идти медленно.

Экономист добавила, что на одного человека может приходиться несколько исполнительных производств и, соответственно, несколько ограничений. Поэтому число «невыездных граждан» может быть ниже, чем число действующих постановлений, заключила инвестсоветник.

Ранее в ОП предупредили о штрафах для компаний за запрет выезда за границу сотрудникам.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
