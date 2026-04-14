В США заявили об ударе по судну, якобы замешанному в наркотрафике

Пентагон: ВС США атаковали задействованный в наркотрафике катер в Тихом океане
Американские военнослужащие ударили по катеру, якобы участвовавшему в наркотрафике в восточной части Тихого океана. Об этом на странице в социальной сети X сообщило Южное командование Пентагона.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате атаки два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

13 апреля Вооруженные силы США атаковали два судна в восточной части Тихого океана. В американском министерстве обороны утверждали, что целями стали корабли, связанные с контрабандой наркотиков. При ударах были ликвидированы пять мужчин. Еще один человек выжил, после операции Южное командование Пентагона уведомило Береговую охрану о необходимости задействовать систему поиска и спасения для выжившего.

В марте удару со стороны американских войск подверглось судно торговцев наркотиками, находившееся в Карибском бассейне. Разведка США подтвердила, что корабль был вовлечен в незаконный оборот запрещенных веществ. Находившиеся на борту четыре человека не выжили.

Ранее в США анонсировали удары по наземным целям наркоторговцев.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
