Москвичей предупредили о дождях и усилении ветра 14 апреля

Осадки в виде дождей и штормовой ветер ожидаются 14 апреля в Москве. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием каспийского циклона с юго-востока, из-за чего небо нахмурится, и во второй половине дня зарядят дожди — на каждый метр квадратный московской земли прольется до восьми литров небесной воды, что ограничит приток лучистой энергии Солнца», — сообщил специалист.

По его словам, температура воздуха в столице после обеда составит от +7°C до +10°C. Скорость порывов ветра может достигнуть 15 м/с, а атмосферное давление снизится до 750 мм ртутного столба.

Дождь в Москве прогнозируется и 15 апреля. Ночью температура воздуха составит от +5°C до +8°C, днем потеплеет до +12–15°C.

На следующий день столбики термометров будут показывать до +18°C, в конце рабочей недели — от +13°C до +18°C. В воскресенье, 19 апреля, станет чуть холоднее — +12–15°C.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что в двадцатых числах апреля в Москву и область придет кратковременное похолодание. Ожидается, что в конце второй и начале третьей декад месяца произойдет понижение ночных температур до слабых заморозков.

Ранее москвичам рассказали, выпадет ли еще снег этой весной.