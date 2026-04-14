Хиллари Клинтон резко раскритиковала Трампа

Экс-госсекретарь и бывшая первая леди Хиллари Клинтон в эфире телеканала MS Now раскритиковала президента США Дональда Трампа за его публикации в социальных сетях и подход к переговорам с Ираном.

По ее словам, Трамп должен отвечать не только за действия, но и за свои слова.

«Слова, особенно слова американского президента, имеют реальные последствия. И если посмотреть на безумные выходки Трампа в социальных сетях за последнюю неделю, это просто позор. Я имею в виду угрозы уничтожения цивилизации, угрозы папе Льву», — сказала Клинтон.

Она указала, что президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс постоянно говорят о западной цивилизации, однако вряд ли «проходили какие-либо курсы» по этой теме. По ее словам, западная цивилизация имеет реальное значение, и появление Соединенных Штатов – результат ее развития.

«Речь идет о том, как мы привлекаем лидеров к ответственности, чтобы они не становились автократами и диктаторами, и как они не втягивают нас в безрассудные войны и совершенно безумные нападения на первого американского папу римского», — сказала Клинтон.

Накануне бывший директор ЦРУ Джон Бреннан призвал немедленно отстранить президента Дональда Трампа от должности, поскольку он «явно не в себе». Трамп стал слишком большим бременем, чтобы и дальше оставаться главнокомандующим и контролировать ядерный арсенал, считает экс-шеф ЦРУ.

