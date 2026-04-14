Дом главы OpenAI подвергся нападению дважды за неделю

Дом главы OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско стал объектом нападений дважды за одну неделю. Инциденты произошли с интервалом всего в два дня, сообщает издание The Standard, ссылаясь на данные полиции.

Последнее нападение произошло 12 апреля около 01:40. Охранники услышали выстрел, исходивший от проезжавшего автомобиля Honda. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда пассажир машины выстрелил в сторону дома. Полиция вскоре задержала двоих подозреваемых — 25-летнюю женщину и 23-летнего мужчину.

Сэм Альтман прокомментировал эти события, связывая их с общественным беспокойством относительно развития технологий.

«Опасения и тревога по поводу искусственного интеллекта вполне обоснованы. Мы наблюдаем за значительными изменениями в обществе», — отметил он.

Первое нападение случилось утром 10 апреля, когда 20-летний житель Техаса бросил бутылку с зажигательной смесью в ворота резиденции Альтмана. Позже его задержали недалеко от штаб-квартиры OpenAI, где он начал угрожать компании. Против молодого человека выдвинуты обвинения в покушении на жизнь и поджоге.

