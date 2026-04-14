Россиянам рассказали, какие овощи подорожали больше всего за последний год

Цены на огурцы и помидоры в РФ упали у производителей, но выросли у ретейла

Цены на помидоры и огурцы у производителей за последний год снизились, однако в розничной торговле они возросли. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Минсельхоза.

В то же время другие овощи подешевели как у аграриев, так и в магазинах. Например, картофель стал дешевле на 28,4% в рознице и на 27,4% у производителей.

Тем не менее общая продуктовая инфляция в апреле увеличилась. Основным фактором этого роста стало удорожание овощей и фруктов, как сообщает Росстат. С 31 марта по 6 апреля больше всего подорожали помидоры — на 2%, морковь — на 1,8%, а картофель и яблоки — на 0,6%. В связи с ситуацией с ценами запланировано совещание в Минпромторге с участием производителей и ретейлеров.

По информации «Известий», цены на томаты снизились на 12,2%, а на огурцы — на 0,8% по состоянию на 9 апреля. В то время как в розничной торговле эти овощи подорожали: помидоры на 6,2%, огурцы на 6,8%. Разница в ценах по капусте менее заметна: у производителей она снизилась на 35,3%, а в магазинах — на 29,2%. Другие культуры также показали снижение цен как у аграриев, так и в ретейле: картофель — на 27,4 и 28,4% соответственно, лук — на 17,5 и 19%, свекла — на 4,6 и 18,9%.

Инфляция в России с 31 марта по 6 апреля составила 0,19%, что немного выше предыдущей недели (0,17%). С начала апреля потребительские цены выросли на 0,17%, а с начала года — на 3,15%. Основной вклад в инфляцию внесли помидоры (2%), морковь (1,8%), капуста (0,9%), картофель и яблоки (по 0,6%), а также свекла (0,5%). Также отмечен рост цен на сахар (1,4%) и консервы для детского питания (1,2%).

По итогам 2025 года Россия собрала высокий урожай овощей и картофеля — 7,6 млн тонн и 8,5 млн тонн соответственно. Это позволило стране приблизиться к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%).

Ранее в России заметно подорожала сельдь, увеличившись в цене почти на 27% за неделю.