СМИ узнали об исчезновении нескольких рот ВСУ в лесах Сумской области

РИА: в Сумской области пропали без вести несколько рот одной бригады ВСУ
Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесах к северу от села Писаревка Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесных массивах севернее Писаревки пропало без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ», — передает агентство слова собеседника.

Источник отметил, что ситуация для ВСУ ухудшается и на юго-востоке Сумской области, в частности, в селе Мирополье. Он добавил, что вдовы украинских солдат складируют там тела своих мужей.

Кроме того, силовики подтвердили отступление противника у освобожденного поселка Миропольское.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, российские военные расширяют полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Генерал армии уточнял, что задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ прорваться в Сумской области и ДНР.

 
