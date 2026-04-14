Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Вэнс дал совет Ватикану на фоне конфликта папы Римского и Трампа

Вэнс посоветовал Ватикану заняться вопросами морали и церкви, а не политикой
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Ватикан заниматься вопросами морали и католической церкви и не лезть в политику. Так он прокомментировал телеканалу Fox News конфликт папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа.

«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы... американской государственной политикой», — сказал Вэнс.

12 апреля папа Римский во время своей речи в базилике Святого Петра осудил «иллюзию всемогущества», которая подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Он призвал прекратить политиков пытаться демонстрировать силу и прекратить все войны.

После этого он подвергся критике со стороны Трампа, который заявил, что если бы не он, то понтифика бы не было в Ватикане. Американский лидер заявил, что церковь включила Прево в список кандидатов только из-за того, что он американец, а это выгодно для налаживания отношений с Вашингтоном.

Позже Лев XIV сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться в том числе относительно войны в Иране.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони вступилась за папу Римского перед Трампом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!