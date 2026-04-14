Вэнс дал совет Ватикану на фоне конфликта папы Римского и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Ватикан заниматься вопросами морали и католической церкви и не лезть в политику. Так он прокомментировал телеканалу Fox News конфликт папы Римского Льва XIV и американского президента Дональда Трампа.

«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы... американской государственной политикой», — сказал Вэнс.

12 апреля папа Римский во время своей речи в базилике Святого Петра осудил «иллюзию всемогущества», которая подпитывает американо-израильскую войну в Иране. Он призвал прекратить политиков пытаться демонстрировать силу и прекратить все войны.

После этого он подвергся критике со стороны Трампа, который заявил, что если бы не он, то понтифика бы не было в Ватикане. Американский лидер заявил, что церковь включила Прево в список кандидатов только из-за того, что он американец, а это выгодно для налаживания отношений с Вашингтоном.

Позже Лев XIV сказал, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться в том числе относительно войны в Иране.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони вступилась за папу Римского перед Трампом.