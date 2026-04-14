Над регионами России сбили почти сотню украинских беспилотников за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что дроны были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Украинский лидер за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что его страна будет соблюдать режим прекращения огня и действовать «зеркально». Однако Минобороны РФ зафиксировало 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В ведомстве указали, что украинские военные продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

