Покупки россиянами полисов от несчастных случаев выросли на четверть за год

Спрос россиян на полисы страхования от несчастных случаев в первом квартале 2026 года вырос на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В среднем такой полис в январе — марте стоил 685 рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее. Одновременно сократился и средний срок оформления: до 170 дней против 175 дней в первом квартале 2025 года. Средний возраст страхователя составил 40 лет, при этом минимальный возраст оказался 18 лет, максимальный — 92 года.

Самыми популярными рисками у россиян в первом квартале 2026 года стали волейбол, плавание и футбол — на каждый из этих видов активности пришлось по 5% оформленных полисов. Еще 4% пришлось на беговые лыжи. Год назад структура спроса была немного иной: волейбол и плавание занимали по 6%, футбол — 4%, беговые лыжи — также 4%.

Отдельно вырос спрос на страхование детей от несчастных случаев. За год число оформленных полисов для детей увеличилось на 25%. Их покупали для детей в возрасте от одного года до 17 лет, а средний срок действия договора составил 184 дня. Среди детских активностей лидером стало плавание, на которое пришлось 18% полисов. Далее идут художественная гимнастика и футбол — по 13%. На четвертом месте оказались активности в детских лагерях с долей 11%. Затем следуют единоборства: каратэ, дзюдо, самбо и тхэквондо — по 9%, а также бокс с показателем 8%.

Больше всего полисов в первом квартале 2026 года оформили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. В Москве средняя стоимость составила 918 рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее. В Подмосковье она снизилась на 4%, до 853 рублей, в Санкт-Петербурге — на 3%, до 690 рублей, в Татарстане — на 2%, до 597 рублей. Наиболее заметное снижение зафиксировали в Краснодарском крае, где средняя цена полиса упала на 21%, до 534 рублей.

