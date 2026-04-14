Марочко: ВСУ во время перемирия били по тыловым районам, чтобы обвинить ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период действия пасхального перемирия наносили удары по тыловым поселениям, чтобы впоследствии обвинить в атаках российские войска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, обстрелы украинскими бойцами своих тыловых районов были зафиксированы в трех областях — Запорожской, Сумской и Харьковской. Марочко подчеркнул, что ВСУ придерживались подобной тактики во время почти всех перемирий, которые объявлялись ранее.

«Основной целью таких действий является дискредитация Вооруженных сил РФ и руководства страны в целом, а также зарабатывание политических очков украинскому преступному военно-политическому руководству на международной арене», — рассказал эксперт, сославшись на собственные источники.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. При этом российским военнослужащим на время перемирия было предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее в РФ заявили, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз.