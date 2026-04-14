Профессор допустил применение ядерного оружия Израилем

Миршаймер: Нетаньяху оказался в сложной ситуации и может применить ядерное оружие

Израиль попал в сложную ситуацию после начала войны с Ираном, поэтому высок риск применения ядерного оружия. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала подполковника Дэниэла Дэвиса.

По словам эксперта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одержим идеей победить Иран. Кроме того, утверждает профессор, он «хотел бы разрушить Украину» и превратить ее в Сирию.

Он напомнил, что Израиль рассматривает Иран как угрозу существованию государства. Кроме того, еврейское государство понимает, что «не смогло победить» и попало «в огромную передрягу».

«И когда происходят подобные вещи, государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии. И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия», — порассуждал Миршаймер.

До этого он также заявлял, что Израиль в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке может от отчаяния рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по Ирану. По мнению Миршаймера, израильтяне безжалостны и способны пойти на крайние меры.

Ранее профессор заявил о капитуляции президента США перед Ираном.