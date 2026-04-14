Москвичам пообещали потепление к концу недели

Синоптик Ильин: температура воздуха в Москве к концу недели поднимется до +15°C
К концу недели, которая началась с 13 апреля, температура воздуха в Москве может подняться до +15°C. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник 14 апреля, температура будет находиться в пределах +7...+12°C, однако, во второй половине недели воздух прогреется до +9...+14°C. При прояснениях местами температура будет доходить до +15°C, добавил синоптик.

Он добавил, что ветер в Московском регионе в ближайшее время будет плотным.

«Ветер в ближайшие дни, вплоть до среды, будет плотным, северным, примерно 5-10 метров в секунду. Завтра ветер будет усиливаться до 10-15 метров в секунду», - отметил Ильин.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что на этой неделе жителей столичного региона порадует теплая погода. Исключением станет лишь вторник, 14 апреля, когда столицу и область «зацепит» каспийский циклон, который принесет с собой ветер и дожди. По его словам, циклон движется со Средней Волги от Самары южнее Москвы. Он принесет с собой сильные и долгие дожди, температура воздуха опустится ниже 10 градусов. Ожидается также ветер порывами до 10 м/с, на фоне чего погода будет казаться холоднее.

