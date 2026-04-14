Госдума рассмотрит законопроект о привлечении армии к защите россиян за границей

Госдума на заседании 14 апреля рассмотрит в первом чтении законопроект о возможности привлечения российской армии для защиты граждан России за рубежом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, пишет «Интерфакс».

«Рассмотрим законопроект об экстерриториальном использовании по решению президента РФ формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан РФ», — сказал Жуков журналистам.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан министерством обороны в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста и уголовного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, которые действуют по поручению иностранных государств без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму 19 марта.

По мнению политолога Ильи Ухова, данный законопроект отражает современные реалии мира, в котором постоянно происходят конфликты, а Запад игнорирует базовые «правила общежития на планете» и действует с позиции силы. Этот документ, по сути, ликвидирует пробел в законодательстве, потребность в нем возникла уже давно, заявил эксперт.

Он пояснил, что речь не идет о возможности применения танковых колонн или налетов авиации, скорее подразумеваются силы специальных операций — например, точечные задачи спецназа по ликвидации главарей банд террористов и так далее. Более того, к арестованным за рубежом гражданам РФ относятся и моряки на российских судах, которые в последнее время постоянно сталкиваются с блокированием и арестами, добавил Ухов.

