Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Глава Федерации хоккея России будет баллотироваться в Госдуму от Москвы

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк будет баллотироваться в новый созыв Госдумы не от Ульяновской области, а от Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в руководстве «Единой России».

По данным газеты, Третьяк планирует выдвигаться по Преображенскому округу, который сейчас в Госдуме представляет Анатолий Вассерман. Ранее депутат отказался переизбираться Госдуму из-за отсутствия средств на кампанию.

В руководстве Ульяновской области подтвердили планы Третьяка сменить регион выдвижения. Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко заявил, что уход Третьяка станет ощутимой потерей для области, поскольку он «очень хорошо помогал региону».

«Надеемся, что он снова станет депутатом и мы будем продолжать взаимодействовать, тем более что у него сложились очень хорошие отношения с губернатором», — сказал Коробко.

Газета допустила, что на место Третьяка может претендовать экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

12 марта Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. 73-летний функционер возглавляет организацию с 25 апреля 2006 года. После переизбрания он назвал своей первоочередной задачей возвращение хоккеистов на мировую арену.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. По ходу вратарской карьеры он был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее «Ъ» сообщил о готовящемся «губернаторопаде» в ряде российских регионов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
