Глава Федерации хоккея России будет баллотироваться в Госдуму от Москвы

«Ъ»: Третьяк будет баллотироваться в Госдуму по округу, где избирался Вассерман

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк будет баллотироваться в новый созыв Госдумы не от Ульяновской области, а от Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в руководстве «Единой России».

По данным газеты, Третьяк планирует выдвигаться по Преображенскому округу, который сейчас в Госдуме представляет Анатолий Вассерман. Ранее депутат отказался переизбираться Госдуму из-за отсутствия средств на кампанию.

В руководстве Ульяновской области подтвердили планы Третьяка сменить регион выдвижения. Заместитель губернатора по внутренней политике Александр Коробко заявил, что уход Третьяка станет ощутимой потерей для области, поскольку он «очень хорошо помогал региону».

«Надеемся, что он снова станет депутатом и мы будем продолжать взаимодействовать, тем более что у него сложились очень хорошие отношения с губернатором», — сказал Коробко.

Газета допустила, что на место Третьяка может претендовать экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

12 марта Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. 73-летний функционер возглавляет организацию с 25 апреля 2006 года. После переизбрания он назвал своей первоочередной задачей возвращение хоккеистов на мировую арену.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. По ходу вратарской карьеры он был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее «Ъ» сообщил о готовящемся «губернаторопаде» в ряде российских регионов.