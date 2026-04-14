ЕС выдвинул Венгрии требования: разблокировать кредит Украине и новый пакет санкций против России

Брюссель обозначил условия для разблокировки замороженных средств Венгрии на сумму около €35 млрд. После смены власти Еврокомиссия ожидает от правительства Петера Мадьяра системных реформ и пересмотра внешнеполитического курса. В частности, речь идет о разблокировке кредита Украине и нового пакета санкций против России. Переговоры с Будапештом уже начались.

Европейская комиссия начала переговоры с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром после победы его партии на выборах, увязав размораживание около €35 млрд из фондов Евросоюза с выполнением комплекса политических и институциональных условий. Как сообщает Financial Times (FT), в Брюсселе ожидают, что новое правительство нормализует отношения с Украиной и запустит системные реформы, блокировавшиеся при кабинете Виктора Орбана.

По оценкам европейских чиновников, быстрый прогресс по ключевым направлениям может открыть поэтапный доступ к средствам. В Еврокомиссии подчеркивают, что решения будут приниматься исходя из конкретных действий Будапешта, а не из политических заявлений.

Условия разблокировки

По информации источников FT, доступ к средствам ЕС увязан с выполнением 27 требований к властям Венгрии, включая реформу судебной системы, усиление антикоррупционных механизмов и повышение прозрачности распределения бюджетных средств.

Речь идет о почти €18 млрд из бюджета ЕС, замороженных в рамках механизма защиты верховенства права, а также о более чем €17 млрд льготных кредитов, включая оборонные и инфраструктурные программы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен «как можно скорее начать работу с новым правительством», добавив, что «предстоит еще много работы, поскольку Венгрия возвращается на европейский путь». По ее словам, восстановление доверия потребует последовательных шагов и времени.

Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что Мадьяр получил «полноценный мандат на изменения», подчеркнув: «Если они выполнят свои обещания, мы выполним свои». В Брюсселе рассчитывают на ускорение переговоров в первые недели после формирования кабинета.

Кредит Украине

В ЕС рассматривают позицию Будапешта по ключевым внешнеполитическим вопросам как индикатор готовности к перезапуску отношений. В первую очередь речь идет о разблокировке кредита Украине в размере €90 млрд и снятии вето на очередной пакет санкций против России.

Европейские дипломаты указывают, что эти решения станут проверкой готовности нового правительства Венгрии отказаться от прежней линии и интегрироваться в общую политику ЕС. По словам источников, в Брюсселе уже началась техническая подготовка решений, чтобы ускорить их утверждение после вступления Мадьяра в должность.

Сам Мадьяр заявил, что не видит оснований пересматривать согласованный кредит Украине, и выступил против территориальных уступок Москве со стороны Киева.

«Венгрия готова к компромиссу… но будет конструктивным партнером», — отметил он, подчеркнув готовность участвовать в выработке решений, а не блокировать их.

Почему заморожена помощь Венгрии

Блокировка европейских средств связана с претензиями ЕС к состоянию верховенства права, независимости судов и антикоррупционной политике Венгрии, а также с разногласиями по внешнеполитическим вопросам. Значительная часть средств ЕС была заморожена из-за претензий к Будапешту в сфере правосудия, прозрачности госзакупок и борьбы с коррупцией. Дополнительным фактором давления остается конфликт вокруг миграционного законодательства.

Отказ Будапешта выполнять решение Европейского суда по делу о нарушении правил предоставления убежища иностранным гражданам привел к штрафу €1 млн в день.

Общая сумма начислений приблизилась к €900 млн и продолжает расти; эти средства вычитаются из доли страны в бюджете ЕС.

В Еврокомиссии рассчитывают на быстрое урегулирование споров в рамках переговоров с новым правительством.

«У нас много рычагов влияния… давление оказывается, и есть ожидание быстрых результатов», — заявил представитель ЕС, добавив, что Брюссель готов к «интенсивному взаимодействию».

Ближайшие планы Мадьяра

Петер Мадьяр заявил о намерении восстановить систему сдержек и противовесов, ограничить политическое влияние на судебную власть и усилить антикоррупционную инфраструктуру. В частности, Венгрия планирует присоединиться к Европейской прокуратуре, ранее не имевшей юрисдикции в стране, и создать национальное антикоррупционное агентство.

Кроме того, премьер сообщил о планах реформировать государственные СМИ.

По его словам, их работа будет приостановлена до обеспечения нейтральной редакционной политики.

Первый зарубежный визит Мадьяр намерен совершить в Варшаву и Вену, после чего ожидаются переговоры в Брюсселе. Источники допускают, что контакты с институтами ЕС могут начаться еще до официального вступления в должность, в том числе по вопросу разблокировки средств.