Фила Коллинза и Iron Maiden включили в Зал славы рок-н-ролла

Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis включены в Зал славы рок-н-ролла
Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Список новых членов был представлен в понедельник вечером в программе American Idol, сообщает Associated Press.

По информации AP, в этот список попали артисты, чьи первые коммерческие записи вышли не менее 25 лет назад. Более 1200 музыкантов, историков и представителей музыкальной индустрии проголосовали за кандидатов.

Фил Коллинз, уже являющийся членом Зала славы как участник группы Genesis, был включен в список в свой первый год номинации. В этом же списке оказались Iron Maiden, которые дважды выдвигались ранее, соул-джазовая певица Sade, впервые номинированный Wu-Tang Clan и Лютер Вандросс, чьи альбомы разошлись тиражом более 25 миллионов экземпляров.

Кроме того, в этом году Зал славы примет Joy Division и New Order, а также вновь собравшуюся группу Oasis с братьями Галлахерами. В список включенных артистов попал и Билли Айдол, известный своими работами на стыке панка и поп-рока.

Среди номинантов, которые не прошли в этом году, оказались Мэрайя Кэри, Лорин Хилл, INXS, Мелисса Этеридж, Джефф Бакли, Pink, New Edition и Шакира.

В специальных категориях отмечены Куин Латифа, Селия Крус, Фела Кути, MC Lyte и Грэм Парсонс (премия за раннее влияние), а также Линда Крид, Ариф Мардин, Джимми Миллер и Рик Рубин (за музыкальное мастерство).

Торжественная церемония пройдет 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе, а телевизионная версия будет показана в декабре на каналах ABC и Disney+. В 2027 году церемония вернется в Кливленд, где находится Зал славы.

